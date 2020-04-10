Глава ДНР пригрозил Киеву «самыми жесткими методами» в случае новых атак ВСУ в Донбассе

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10 апреля 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР, сделал заявление, касающееся сложившейся в настоящий момент обстановки в зоне конфликта в Донбассе. Слова политика приведены на его сайте.

Пушилин отметил, что Вооруженные силы Украины резко усилили обстрелы ДНР. За последние тридцать дней от рук киевских военных погибли три представителя гражданского населения, еще одиннадцать мирных граждан ранены.

Донецк оставляет за собой право на применение «самых жестких методов» в случае продолжения атак ВСУ, подчеркнул Денис Пушилин.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский политолог Дмитрий Спивак рассчитал возможный срок уничтожения своей страны из-за эпидемии коронавируса COVID-19.