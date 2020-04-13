News Front рассказал об организованной Украиной «эпидемии террора» в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

13 апреля 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News Front

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Режим президента Украины Владимира Зеленского организовал «эпидемию террора» в Донбассе, пока остальной мир отвлечен на борьбу с распространением коронавируса COVID-19. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Как пишет издание News Front, в прошлый четверг беспилотный летательный аппарат киевских силовиков скинул бомбу на жилой дом в поселке Широкая Балка, расположенный в районе города Горловки. В результате срабатывания взрывного устройства погибла 25-летняя девушка, также тяжелые ранения получил 59-летний мужчина.

В процитированной публикации говорится, что только за последний месяц в Донбассе в ходе обстрелов погибли четверо представителей гражданского населения. Ответственность за эти «акты геноцида» лежит на Киеве, отмечает автор материала.

Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Анатолий Вассерман допустил наступление Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР во время эпидемии коронавируса.