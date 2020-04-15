Политолог назвал имя возможного диктатора Украины после президента Зеленского

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15 апреля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Bai Xueqi / globallookpress.com

Глава МВД Украины Арсен Аваков может установить в стране диктатуру. Такой вариант развития событий счел реальным Олег Соскин, киевский политический эксперт.

По мнению аналитика, Аваков хочет «сыграть роль Петлюры». Согласно информации Соскина, министр намерен свергнуть президента Владимира Зеленского «через какой-то кризис» и стать руководителем военного правительства. В настоящий момент Арсен Аваков готов к осуществлению госпереворота, отметил политолог.

Ранее в среду сообщалось, что эксперт Михаил Погребинский выдвинул предположение, согласно которому Владимир Зеленский пошел на тайную сделку с бывшим главой государства Петром Порошенко.