Погребинский раскрыл суть вероятной тайной сделки между Зеленским и Порошенко

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15 апреля 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский и Петр Порошенко на предвыборных дебатах, Starostenko / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский заключил тайное соглашение со своим предшественником на посту главы государства Петром Порошенко. С таким предположением выступил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

По словам Погребинского, Верховная Рада не приняла бы инициированный командой Зеленского законопроект о приватизации земли без поддержки Порошенко. Представители партии экс-президента «Европейская солидарность» проголосовали за документ, так как Зеленский «что-то пообещал» их лидеру, отметил политолог. Согласно его версии, действующий глава государства посулил прекратить уголовное преследование Петра Порошенко.

Ранее в среду сообщалось, что на Украине допустили ракетный удар по Российской Федерации.