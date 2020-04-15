Погребинский раскрыл суть вероятной тайной сделки между Зеленским и Порошенко

Украинский президент Владимир Зеленский заключил тайное соглашение со своим предшественником на посту главы государства Петром Порошенко. С таким предположением выступил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.
По словам Погребинского, Верховная Рада не приняла бы инициированный командой Зеленского законопроект о приватизации земли без поддержки Порошенко. Представители партии экс-президента «Европейская солидарность» проголосовали за документ, так как Зеленский «что-то пообещал» их лидеру, отметил политолог. Согласно его версии, действующий глава государства посулил прекратить уголовное преследование Петра Порошенко.
Ранее в среду сообщалось, что на Украине допустили ракетный удар по Российской Федерации.