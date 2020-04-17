Замглавы МВД Украины заявил о планах «завербованного ФСБ» генерала СБУ убить Авакова

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17 апреля 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МВД Украины Арсен Аваков, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Валерий Шайтанов, якобы завербованный ФСБ России генерал-майор Службы безопасности Украины, якобы собирался убить главу МВД страны Арсена Авакова. С соответствующим утверждением выступил заместитель Авакова, бывший депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

Шайтанов был задержан по подозрению в работе на спецслужбы РФ несколько дней назад. По словам Антона Геращенко, процитированного «ПолитНавигатором», генерал работал над организацией покушения на министра. Геращенко назвал Валерия Шайтанова «опасным государственным преступником».

О том, что задержанный имел задание физически устранить Арсена Авакова, со ссылкой на свои источники также заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Ранее в пятницу сообщалось, что киевский эксперт Михаил Погребинский спрогнозировал побег президента Владимира Зеленского из страны в случае срыва сделки с МВФ.