Погребинский предсказал побег Зеленского с Украины в случае срыва сделки с МВФ

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется срочно бежать из страны, если сорвется сделка между Киевом и МВФ по предоставлению бывшей советской республике очередного кредита. С таким прогнозом в беседе с представителями СМИ выступил Михаил Погребинский, киевский политолог.
По словам аналитика, процитированного РИА Новости, если власти Украины не получат транш от МВФ, то но смогут платить пенсии и зарплаты. При этом запуск печатного станка не является подходящим решением для руководства страны, так как в данном случае произойдет обвальная девальвация гривны.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Владимир Фесенко заявил о нежелании Владимира Зеленского побеждать на выборах президента в 2014 году.