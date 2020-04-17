Погребинский предсказал побег Зеленского с Украины в случае срыва сделки с МВФ

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17 апреля 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Danil Shamkin / globallookpress.com

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется срочно бежать из страны, если сорвется сделка между Киевом и МВФ по предоставлению бывшей советской республике очередного кредита. С таким прогнозом в беседе с представителями СМИ выступил Михаил Погребинский, киевский политолог.

По словам аналитика, процитированного РИА Новости, если власти Украины не получат транш от МВФ, то но смогут платить пенсии и зарплаты. При этом запуск печатного станка не является подходящим решением для руководства страны, так как в данном случае произойдет обвальная девальвация гривны.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Владимир Фесенко заявил о нежелании Владимира Зеленского побеждать на выборах президента в 2014 году.