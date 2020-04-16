Политолог заявил о нежелании Зеленского побеждать на выборах президента 2019-го

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16 апреля 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Serg Glovny / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский не желал победы на выборах главы государства, состоявшихся в бывшей советской республике весной прошлого года. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Владимир Фесенко, киевский политолог.

По словам аналитика, Зеленский «стал президентом, не планируя это». Избравшись, он поставил себе целью «выполнить некую миссию», процитировало Фесенко российское интернет-издание ФАН.

Как считает политолог, Владимир Зеленский искренне хочет урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе, так как за прекращение данного противостояния выступает большая часть украинского общества.

Ранее сегодня сообщалось, что на страницах отечественных интернет-СМИ назвали оружие Киева для предполагаемого ракетного удара по России.