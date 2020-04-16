Названо оружие Киева для предполагаемой ракетной атаки по Российской Федерации

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16 апреля 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Газета.Ru»

Украинские ракеты, Str / globallookpress.com

Названо оружие Украины, которое может быть использовано Киевом для ракетного удара по Российской Федерации. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание «Газета.Ru» привело заявление главы Павлоградского химического завода Леонида Шимана о том, что в случае «наступления России» Украина может задействовать систему «Ольха».

Также портал напомнил прозвучавшее прошлым летом высказывание бывшего секретаря украинского Совнацбеза Александра Турчинова, который отметил, что разрабатываемые в стране ракеты «Нептун» способны за несколько минут снести Крымский мост. На испытаниях, состоявшихся в апреле текущего года, данный боеприпас успешно поразил морскую цель.

Ранее в четверг сообщалось, что последствия вероятного ракетного удара Украины по России оценил отечественный эксперт Виктор Литовкин.