Названо оружие Киева для предполагаемой ракетной атаки по Российской Федерации

Названо оружие Украины, которое может быть использовано Киевом для ракетного удара по Российской Федерации. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.
Издание «Газета.Ru» привело заявление главы Павлоградского химического завода Леонида Шимана о том, что в случае «наступления России» Украина может задействовать систему «Ольха».
Также портал напомнил прозвучавшее прошлым летом высказывание бывшего секретаря украинского Совнацбеза Александра Турчинова, который отметил, что разрабатываемые в стране ракеты «Нептун» способны за несколько минут снести Крымский мост. На испытаниях, состоявшихся в апреле текущего года, данный боеприпас успешно поразил морскую цель.
Ранее в четверг сообщалось, что последствия вероятного ракетного удара Украины по России оценил отечественный эксперт Виктор Литовкин.