Отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин оценил последствия возможного ракетного удара Украины по территории Российской Федерации. По данному вопросу специалист высказался в беседе со СМИ.
Литовкин прокомментировал для издания URA.RU заявление главы Павлоградского химического завода Леонида Шимана о том, что Киев может применить против России систему «Ольха». Как отметил экс-полковник, вооружение, которым располагает украинская сторона, «находится в плачевном состоянии», поэтому не способно нанести РФ серьезного ущерба.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что военный корреспондент Семен Пегов спрогнозировал конфликт между НАТО и командованием Вооруженных сил Украины.