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Экс-полковник РФ оценил последствия вероятного ракетного удара Украины по России

, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Экс-полковник РФ оценил последствия вероятного ракетного удара Украины по России
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин оценил последствия возможного ракетного удара Украины по территории Российской Федерации. По данному вопросу специалист высказался в беседе со СМИ.

Литовкин прокомментировал для издания URA.RU заявление главы Павлоградского химического завода Леонида Шимана о том, что Киев может применить против России систему «Ольха». Как отметил экс-полковник, вооружение, которым располагает украинская сторона, «находится в плачевном состоянии», поэтому не способно нанести РФ серьезного ущерба.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что военный корреспондент Семен Пегов спрогнозировал конфликт между НАТО и командованием Вооруженных сил Украины.

 

ДЦ

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