На Украине генерала СБУ обвиняют в сотрудничестве с ФСБ

Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в "сотрудничестве с российскими спецслужбами". Сообщается, что доказательств более чем достаточно.
СБУ заявляет, что собрана достаточная доказательная база того, что Шайтанов является агентом ФСБ, в том числе это подтверждают аудио и видеозаписи. Шайтанов якобы собирал и передавал российским спецслужбам информацию об украинских военных в Донбассе и сотрудниках украинской спецслужбы.
Генерал-майору инкриминируют статьи "Госизмена" и "Террористический акт".