На Украине генерала СБУ обвиняют в сотрудничестве с ФСБ

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14 апреля 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СБУ

фото ssu.gov.ua Валерий Шайтанов

Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в "сотрудничестве с российскими спецслужбами". Сообщается, что доказательств более чем достаточно.

СБУ заявляет, что собрана достаточная доказательная база того, что Шайтанов является агентом ФСБ, в том числе это подтверждают аудио и видеозаписи. Шайтанов якобы собирал и передавал российским спецслужбам информацию об украинских военных в Донбассе и сотрудниках украинской спецслужбы.

Генерал-майору инкриминируют статьи "Госизмена" и "Террористический акт".