Пушков предупредил о возможной политической войне между Китаем и США

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил на своей страничке в соцсети, что между США и Китаем может вспыхнуть политическая война с "бактериологическим оттенком".

Сенатор полагает, что это случится, если американская сторона обвинит КНР в намеренном сокрытии информации о коронавирусе нового типа. Пушков также подчеркнул, что столкновение между этими двумя странами многие эксперты предсказывали уже давно.

Напомним, ранее американский телеканал Fox News сообщил, что первый пациент с COVID-19 был сотрудником лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Один из источников утверждал, что Китай провел самую "дорогую в истории операцию по сокрытию улик".