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Пушков предупредил о возможной политической войне между Китаем и США

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Пушков предупредил о возможной политической войне между Китаем и США
сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил на своей страничке в соцсети, что между США и Китаем может вспыхнуть политическая война с "бактериологическим оттенком".
 
Сенатор полагает, что это случится, если американская сторона обвинит КНР в намеренном сокрытии информации о коронавирусе нового типа. Пушков также подчеркнул, что столкновение между этими двумя странами многие эксперты предсказывали уже давно.
 
Напомним, ранее американский телеканал Fox News сообщил, что первый пациент с COVID-19 был сотрудником лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Один из источников утверждал, что Китай провел самую "дорогую в истории операцию по сокрытию улик".
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