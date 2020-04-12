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Пушков: «Гегемония США на мировой арене уходит в прошлое»

, 07:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Пушков: «Гегемония США на мировой арене уходит в прошлое»
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что пандемия коронавируса нового типа подтвердила – "гегемония Соединенных Штатов Америки в мире уходит в прошлое".
 
Ранее издание South China Morning Post опубликовало статью, в которой содержится мнение о том, что после окончания пандемии COVID-19 реформированием миропорядка будут заниматься Россия, США и Китай.
 
Пушков выразил уверенность в том, что "этот большой треугольник" действительно будет играть решающую роль на мировой арене, однако Соединенным Штатам придется отказаться от своих претензий на гегемонию. По мнению сенатора, американская элита к этому не готова.
ЕТ

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Как и практически все граждане РФ, я увидел ее в первый раз в телевизоре и запомнил, на пресс-конференции, в Крыму. Куча микрофонов, камеры, все внимание на нее, СМИ со всех концов света, битком зал. И вот она. Худенькая с большущими глазами. Сидит за столом. Прокурор.

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