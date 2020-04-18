Жириновский раскрыл два варианта будущего восставших против Украины ДНР и ЛНР

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18 апреля 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский, Kremlin Pool / globallookpress.com

В Государственной Думе РФ обозначили варианты будущего восставших против Украины республик Донбасса. По данному вопросу высказался некоторое время назад депутат Владимир Жириновский.

По словам парламентария, существует только два сценария. Первый - провозглашение независимости ДНР и ЛНР и их признание официальной Москвой. Второй вариант – присоединение к РФ.

«Другого я не вижу», - процитировал Жириновского интернет-ресурс «ПолитНавигатор». Как отметил депутат, «с Украиной никогда там ничего нормального не будет».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Донецке узнали о «бунте» в рядах киевских военных на фоне распространения смертельно опасного коронавируса COVID-19.