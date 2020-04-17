В ДНР узнали о «бунте» в воюющей в Донбассе бригаде ВСУ на фоне эпидемии COVID-19

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17 апреля 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В 28-й бригаде Вооруженных сил Украины, задействованной в военной операции Киева в Донбассе, «произошел бунт» на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ДНР.

По словам Басурина, в «бунте» приняли участие военные, у которых закончились контракты о прохождении службы. Их вывели за штат, что привело к сокращению размера денежного довольствия, при этом объем выполняемых задач остался прежний.

Представитель ополченцев добавил, что еще одной причиной снижения уровня дисциплины в соединении стало введение казарменного положения до окончания карантинных мероприятий.

Ранее в пятницу сообщалось, что в блогосфере предсказали погружение Украины в новую гражданскую войну в случае победы самопровозглашенных республик Донбасса над Киевом.