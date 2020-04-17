Видео уничтожения ВСУ ракетного комплекса ополченцев Донбасса разместили в сети

В интернете опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение Вооруженными силами Украины противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) ополченцев Донбасса. Ролик разместили в социальной сети Facebook волонтеры из украинского фонда «Вернись живым».
В описании к выложенному видео говорится, что данный ПТРК в течение нескольких недель выпустил около десяти боеприпасов в направлении киевских военных. Когда и в каком районе Донбасса был ликвидирован комплекс, в процитированном посте не уточняется.
Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Марков, отечественный политический эксперт, призвал к «ликвидации» киевского режима ради освобождения Донбасса.