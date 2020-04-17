Предсказано погружение Украины в новую войну в случае победы Донбасса над Киевом

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17 апреля 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Ополченцы Донбасса, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Украина погрузится в новую гражданскую войну в случае победы самопровозглашенных республик Донбасса над киевским режимом. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном в российской блогосфере.

Как полагает автор канала «Военный фанатик» в «Яндекс. Дзен», если силы ДНР и ЛНР решатся на наступление, больше половины подразделений украинской армии разбежится либо перейдет на сторону ополчения. По мнению блогера, Народной милиции республик по силам дойти до Киева и взять его.

В процитированной публикации предсказывается, что после победы ополчения на Украине начнется еще одна гражданская война, так как у страны не будет денег на восстановление.

Ранее в пятницу сообщалось, что политолог из Донбасса Владимир Карасев узнал о намерении главы украинского МВД Арсена Авакова «казнить» президента Владимира Зеленского.