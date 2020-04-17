Политолог из Донбасса узнал о планах Авакова «казнить» президента Зеленского

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17 апреля 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News Front

Глава МВД Украины Арсен Аваков, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Глава МВД Украины Арсен Аваков намерен «казнить» президента Владимира Зеленского и осенью занять «трон». С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил политолог из Донбасса Владимир Карасев.

Согласно информации, которой поделился аналитик, на Украине в настоящий момент образовался претендующий на высшую власть триумвират в лице Авакова, мэра Киева Виталия Кличко и предпринимателя Игоря Коломойского. Они, по словам Карасева, «периодически подтягивают на свои посиделки» лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

От источников в окружении Тимошенко эксперт узнал, что Аваков «готов на трон». Как рассказал Карасев, глава МВД собирается возложить на Владимира Зеленского ответственность за ухудшение ситуации в стране и «устроить показательную казнь».

«Это может быть уголовное дело. Это может быть более жесткий вариант по типу сценария, который был реализован в Ливии в отношении Муаммара Каддафи», - отметил политолог.

Ранее сегодня сообщалось, что в Госдуме предсказали гибель Украины в случае ракетного удара по России.