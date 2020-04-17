В Госдуме предсказали гибель Украины в случае ракетной атаки Киева по России

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17 апреля 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Юрий Швыткин, депутат Госдумы, спрогнозировал, какие последствия ждут Украину в случае ракетного удара Киева по территории Российской Федерации. По данному вопросу парламентарий высказался в беседе со СМИ.

Швыткин прокомментировал для издания ФАН недавнее заявление руководителя Павлоградского химического завода Леонида Шимана о том, что его страна может применить против РФ систему «Ольха». По словам депутата, если Украина решится на подобную атаку, ее ждет сокрушительный удар. Бывшая советская республика перестанет существовать как государство, предсказал Юрий Швыткин.

Ранее в пятницу сообщалось, что в сеть выложили видео, на котором запечатлено уничтожение киевскими военными ПТРК ополченцев Донбасса.