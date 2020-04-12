За сутки 400 человек заразились коронавирусом в Швейцарии

Количество заболевших коронавирусом нового типа на территории Швейцарии за минувшие сутки составило 400 человек. Об этом в воскресенье сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По состоянию на 12 апреля общее количество зараженных COVID-19 в Швейцарии увеличилось до 25 300 человек, жертвами вируса стали 858 пациентов, из которых за сутки скончались 27.