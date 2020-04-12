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За сутки 400 человек заразились коронавирусом в Швейцарии

, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За сутки 400 человек заразились коронавирусом в Швейцарии
пробирки, pixabay.com
Количество заболевших коронавирусом нового типа на территории Швейцарии за минувшие сутки составило 400 человек. Об этом в воскресенье сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
 
По состоянию на 12 апреля общее количество зараженных COVID-19 в Швейцарии увеличилось до 25 300 человек, жертвами вируса стали 858 пациентов, из которых за сутки скончались 27.
 
В общей сложности на территории страны протестировано 193 800 человек – вирус выявлен у 15 процентов из них.
 
Ранее швейцарские власти продлили ограничительные меры в стране до 26 апреля.
ЕТ

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