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В Испании за сутки коронавирус унес жизни 600 человек

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Испании за сутки коронавирус унес жизни 600 человек
коронавирус в Мадриде, pixabay.com
За минувшие сутки на территории Испании скончались 619 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция". Согласно последним данным, это наибольшее число жертв за последние три дня.
 
Общее количество умерших коронавируса в Испании приближается к 17 тысячам. Зарегистрировано 166 019 случаев заражения, из которых 4 167 – за последние 24 часа. Выздоровели в общей сложности 62 тысячи пациентов с коронавирусом нового типа.
 
В последнее на испанской территории обозначилась тенденция замедления распространения COVID-19. В минздраве страны полагают, что пик эпидемии пройден.
ЕТ

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