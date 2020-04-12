В Германии число вылечившихся от COVID-19 впервые превысило количество инфицированных

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12 апреля 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

перчатки, градусник, pixabay.com

В воскресенье, 12 апреля, стало известно, что число выздоровевших после заражения коронавирусом нового типа на территории Германии впервые с начала пандемии превысило количество инфицированных.

Берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха, который подчиняется Минздраву страны, заявил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в ФРГ в общей сложности составило 120 479. Выздоровели 60 200 пациентов, а от последствий заболевания COVID-19 скончались 2 673 пациента.

К настоящему моменту количество инфицированных в стране составляет 57 606 человек.