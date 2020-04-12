За сутки в России скончались 24 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки на территории России скончались 24 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Эту информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Согласно последней информации, с начала эпидемии в России скончались 130 человек с диагностированным COVID-19.