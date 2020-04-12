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За сутки в России скончались 24 пациента с коронавирусом

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За сутки в России скончались 24 пациента с коронавирусом
перчатки, респиратор, pixabay.com
За минувшие сутки на территории России скончались 24 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Эту информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа.
 
Согласно последней информации, с начала эпидемии в России скончались 130 человек с диагностированным COVID-19.
 
Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие 24 часа количество заболевших коронавирусом на территории страны выросло на 2 186 в 52 регионах. В общей сложности в России выявлено 15 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах.
ЕТ
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