В России за сутки количество заразившихся коронавирусом выросло на 2 186 человек

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом на территории России выросло на 2 186 в 52 регионах. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно последней информации, к настоящему моменту в России в общей сложности выявлено 15 770 случаев заражения COVID-19 в 82 регионах.