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В России за сутки количество заразившихся коронавирусом выросло на 2 186 человек

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В России за сутки количество заразившихся коронавирусом выросло на 2 186 человек
анализ крови, pixabay.com
За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом на территории России выросло на 2 186 в 52 регионах. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
 
Согласно последней информации, к настоящему моменту в России в общей сложности выявлено 15 770 случаев заражения COVID-19 в 82 регионах.
 
Подчеркивается, что за минувшие 24 часа на территорив РФ скончались 24 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Всего с начала эпидемии в стране умерли 130 человек. 
ЕТ
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