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Количество заразившихся коронавирусом во Владимирской области выросло до 71

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество заразившихся коронавирусом во Владимирской области выросло до 71
COVID-19, pixabay.com
Утром в воскресенье, 12 апреля, стало известно, что во Владимирской области подтверждены 23 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе достигло 71 человека.
 
Информации о состоянии новых заболевших COVID-19 не поступало. Не сообщается также, где они могли заразиться.
 
В управлении Роспотребнадзора по региону подчеркнули, что предприняты все необходимые меры по выявлению круга лиц, с которыми контактировали зараженные на территории области.
 
Напомним, во Владимирской области зафиксирован один случай с летальным исходом, связанный с COVID-19.
ЕТ
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