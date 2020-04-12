Количество заразившихся коронавирусом во Владимирской области выросло до 71

Утром в воскресенье, 12 апреля, стало известно, что во Владимирской области подтверждены 23 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе достигло 71 человека.

Информации о состоянии новых заболевших COVID-19 не поступало. Не сообщается также, где они могли заразиться.

В управлении Роспотребнадзора по региону подчеркнули, что предприняты все необходимые меры по выявлению круга лиц, с которыми контактировали зараженные на территории области.