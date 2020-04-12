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Более 20 украинцев вылечились от COVID-19 за пределами родной страны

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Более 20 украинцев вылечились от COVID-19 за пределами родной страны
лекарства, pixabay.com
Количество украинцев, выздоровевших от коронавируса нового типа за пределами родной страны, увеличилось. В пресс-службе министерства иностранных дел подчеркнули, что их число достигло 23.
 
Уточняется, что 72 украинца проходят лечение от коронавирусной инфекции за границей. 23 человека выздоровели, а шесть граждан скончались.
 
В общей сложности в настоящий момент на территории Украины зафиксировано 2511 случаев заражения COVID-19. Известно о 73 скончавшихся пациентах, а также о 79 выздоровевших гражданах.
 
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом нового типа.
ЕТ
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