Более 20 украинцев вылечились от COVID-19 за пределами родной страны

Количество украинцев, выздоровевших от коронавируса нового типа за пределами родной страны, увеличилось. В пресс-службе министерства иностранных дел подчеркнули, что их число достигло 23.

Уточняется, что 72 украинца проходят лечение от коронавирусной инфекции за границей. 23 человека выздоровели, а шесть граждан скончались.

В общей сложности в настоящий момент на территории Украины зафиксировано 2511 случаев заражения COVID-19. Известно о 73 скончавшихся пациентах, а также о 79 выздоровевших гражданах.