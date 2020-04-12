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Зеленский признался, что устал от борьбы с COVID-19

, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Зеленский признался, что устал от борьбы с COVID-19
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что устал от борьбы с распространением на территории страны коронавируса нового типа. Украинский лидер, однако, подчеркнул, что сдаваться не намерен.
 
Зеленский сообщил, что часто получает сообщения о том, что выглядит уставшим. По его словам, это действительно так, однако борьба с коронавирусом продолжается.
 
Украинский президент подчеркнул, что страна обязательно все преодолеет. Владимир Зеленский заявил, что с нетерпением ждет того дня, когда его обращение по теме борьбы с COVID-19 будет состоять лишь из одной фразы: "На Украине заболевших и умерших нет".
ЕТ

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Как и практически все граждане РФ, я увидел ее в первый раз в телевизоре и запомнил, на пресс-конференции, в Крыму. Куча микрофонов, камеры, все внимание на нее, СМИ со всех концов света, битком зал. И вот она. Худенькая с большущими глазами. Сидит за столом. Прокурор.

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