Зеленский признался, что устал от борьбы с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что устал от борьбы с распространением на территории страны коронавируса нового типа. Украинский лидер, однако, подчеркнул, что сдаваться не намерен.

Зеленский сообщил, что часто получает сообщения о том, что выглядит уставшим. По его словам, это действительно так, однако борьба с коронавирусом продолжается.