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Зеленский приехал в Донбасс инспектировать больных коронавирусом

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский приехал в Донбасс инспектировать больных коронавирусом
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Покровск Донецкой области, чтобы посмотреть, как работает палаточный городок для больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя.

Представитель штаба оккупационных сил провел Зеленского по территории городка, рассказал, как у украинских военных берут анализы для экспресс-тестов на коронавирус. «Из-за эпидемии коронавируса нашим военным нужно думать о собственной безопасности вдвое больше. Рад, что пока здесь нет таких больных. Хотелось бы, чтобы эта беда обошла стороной наших военных. Но мы должны быть готовы», – отметил Владимир Зеленский.

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НС

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