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В Сеуле задержали вылет самолета во Владивосток с россиянами на борту

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Сеуле задержали вылет самолета во Владивосток с россиянами на борту
самолет, pixabay.com
Вылет воздушного судна авиакомпании "Аврора" из Сеула во Владивосток с россиянами на борту задерживается. Об этом утром в воскресенье, 12 апреля, сообщил представитель справочной аэропорта.
 
Известно, что самолет должен был подняться в воздух около 15.00 по местному времени (09. 00 по Москве). Предполагалось, что он прибудет во Владивосток в 18.05 (11.05 по Москве).
 
Вице-губернатор Приморья Константин Шестаков уточнил, что на борту воздушного судна находятся почти 130 человек, 32 из которых являются приморцами. По прибытию во Владивосток жители региона смогут остаться на карантине дома, а граждане из других точек России будут помещены в обсерватор.
ЕТ
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