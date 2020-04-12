В Сеуле задержали вылет самолета во Владивосток с россиянами на борту

Вылет воздушного судна авиакомпании "Аврора" из Сеула во Владивосток с россиянами на борту задерживается. Об этом утром в воскресенье, 12 апреля, сообщил представитель справочной аэропорта.

Известно, что самолет должен был подняться в воздух около 15.00 по местному времени (09. 00 по Москве). Предполагалось, что он прибудет во Владивосток в 18.05 (11.05 по Москве).