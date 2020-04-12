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Из Токио в Москву вылетел рейс со 179 гражданами России на борту

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Из Токио в Москву вылетел рейс со 179 гражданами России на борту
крыло самолета, pixabay.com
Из японского Токио в Москву вылетел вывозной рейс со 179 гражданами России на борту. Соответствующую информацию сообщил российский журналист, который находится в токийском аэропорту Ханэда.
 
Пока не сообщается, во сколько воздушное судно с россиянами прибудет в Москву.
 
Напомним, в настоящий момент на японской территории остаются около 400 граждан Российской Федерации. 27 марта на фоне пандемии коронавируса нового типа Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, в частности, с Японией.
ЕТ
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