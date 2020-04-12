Из Токио в Москву вылетел рейс со 179 гражданами России на борту

Из японского Токио в Москву вылетел вывозной рейс со 179 гражданами России на борту. Соответствующую информацию сообщил российский журналист, который находится в токийском аэропорту Ханэда.

Пока не сообщается, во сколько воздушное судно с россиянами прибудет в Москву.