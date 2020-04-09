Мишустин рассказал, как граждан РФ будут возвращать из-за границы

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9 апреля 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство решило "возвращать людей сразу туда, где они проживают". Рейсы будут проводиться по принципу "один рейс - одно место проживания".

Если это не представляется возможным, то гражданину РФ предложат оставаться пока в тех странах, где он находится, или ему надо приготовиться к временному карантину на российской территории.

Первыми на родину будут возвращаться граждане России, которые уехали за рубеж в этом году, а не россияне, которые живут за границей уже долгий срок.

Порядка 25,5 тысячи россиян выразили желание вернуться домой из-за рубежа, заявила сегодня на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.