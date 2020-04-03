Россия направила медиков в Сербию

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3 апреля 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Отправка военных медиков для борьбы с коронавирусом на фото пресс-службы Минобороны РФ

Первый военный самолет с медиками на борту вылетел в Сербию. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Самолет был направлен для оказания помощи Сербии в борьбе с коронавирусом. Накануне президент Сербии Александр Вучич позвонил Владимиру Путину.

«Первый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с российскими военными специалистами и оборудованием на борту вылетел с военного аэродрома «Чкаловский» в Республику Сербия для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — сообщила пресс-служба российского минобороны уже сегодня.

Военный борт приземлится на аэродроме «Батайница». Он находится в 20 километрах от сербской столицы. Туда направлена передовая группа военных медиков. Они являются специалистами в области вирусологии и эпидемиологии. С собой медики везут необходимое оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Подобную помощь Россия уже оказывает Италии.