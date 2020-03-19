Ситуация с коронавирусом в Сербии

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19 марта 2020, 08:04 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Комендантский час в Сербии, фото соцсети

Вспышка Covid-19 уже давно превратилась в пандемию глобального масштаба. Вирус проник уже почти в каждую страну мира. Сербия – далеко не исключение. Буквально сегодня президент Александр Вучич объявил о введении комендантского часа на территории всей страны. Военные и полицейские полностью берут контроль над всеми регионами.

Это было нелегкое решение для президента Вучича, но принято оно было ввиду стремительного распространения коронавирусной инфекции. Президент та же отметил, что противодействие вирусу будет жёстким и далеко не популярным. Сербия стала первой страной на Балканах, где были применены столь неординарные методы для борьбы с надвигающейся угрозой. Лицам старше 65 лет почти запрещено покидать родные дома. Ведь новая китайская пневмония не щадит пожилых людей.

На данном этапе в Сербии находится 72 заражённых. Они были тщательно изолированы властями и отправлены под строгий контроль медиков. Президент Вучич и всё руководство Сербии опасается повторения итальянской ситуации. Все знают, что случившееся в Италии, поставило жителей Апеннинского полуострова на грань серьёзной катастрофы. В Сербии стараются всеми силами не допустить подобного распространения вируса. Что до российско-сербских отношений, то пока они будут приостановлены. Вчера Россия уже заявила о скорой остановке авиасообщения с Сербией. Теперь попутешествовать в эту страну на самолёте будет невозможно, и так продолжится примерно до начала мая. Но тем не менее, власти Сербии и России призывают жителей своих стран не поддаваться панике. Не стоит забывать и ещё один главный фактор. Ведь паника бывает порою хуже любой эпидемии, даже самой страшной на планете.