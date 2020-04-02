Политолог назвал причину «болезненной реакции» западных стран на российскую помощь США и Италии

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2 апреля 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: pixabay.com

Политолог Александр Асафов объяснил, почему другие страны негативно относятся к помощи России Соединенным Штатам и Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На этот раз действия Москвы осудили немецкие СМИ.

«Когда Россия предоставляет помощь странам, оказавшимся в беде, всегда находятся критики, которые ищут поводы подвергнуть эти действия осуждению. И помощь от России Италии, которой никто не помог из соседей по Евросоюзу, и помощь Соединенным Штатам тоже, как видим, подверглись осуждению», - высказал эксперт радио Sputnik.

Асафов отметил, что главная цель этой критики – «сохранить уже фактически оставшийся в прошлом антироссийский консенсус западной коалиции, объединенного Запада» который уже распался, особенно это стало заметно в период пандемии. По его словам, иностранные СМИ ищут к чему придраться, чтобы поддерживать «антироссийские настроения», которые формировали несколько лет.

«Страны Запада вынуждены бороться с распространением новой коронавирусной инфекции каждая сама по себе. И в этой ситуации помощь со стороны России вызывает у некоторых обостренную болезненную реакцию», - пояснил он.

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