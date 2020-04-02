В МИД объяснили, кто оплатил российскую помощь США

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2 апреля 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: wikipedia.org

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, кто оплачивал гуманитарную помощь, отправленную в Соединенные Штаты. По ее словам, она не исключает оказание взаимной поддержки со стороны Вашингтона в борьбе с «общим врагом».

«Половина стоимости груза оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а половина - американской стороной самостоятельно», - пояснила дипломат.

Захарова отметила, что поддерживает заявление Госдепа США о принятии совместных усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией. Она добавила, что сейчас Вашингтон перенастраивает свою промышленность на производство товаров для сдерживания новой «заразы».

«В частности, в нем было сказано, что «обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь в прошлом и, без сомнений, вновь будут ее оказывать в будущем; время работать вместе, чтобы одолеть общего врага, угрожающего жизни каждого из нас». Полностью разделяем такой подход. Сейчас наступило время работать вместе!» - высказала дипломат.

Представитель МИД напомнила, что Россия оказала помощь Китаю в трудный для нее период, а теперь получает поддержку от Пекина.

Ранее Захарова объяснила, как преодолеть международный кризис.