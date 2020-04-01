Захарова объяснила, как преодолеть международный кризис

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны должны помогать друг другу в период коронавирусной пандемии. По ее словам, это неправильная позиция.
«Все страны должны помогать друг другу в принципе. И делать всё от них зависящее, чтобы международные кризисы не случались», - отметила дипломат.
Ранее Йенс Столтенберг, комментируя отправку российских самолетов в другие страны, заявил, что взаимная помощь в сложный для всего мира период «основывается на национальных запросах и нуждах».
А Захарова призвала российских граждан «поддерживать свою страну и народ», а не звонить с криками: «Мы россияне», когда в «чужом» государстве «указали на дверь».