Захарова объяснила, как преодолеть международный кризис

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1 апреля 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны должны помогать друг другу в период коронавирусной пандемии. По ее словам, это неправильная позиция.

«Все страны должны помогать друг другу в принципе. И делать всё от них зависящее, чтобы международные кризисы не случались», - отметила дипломат.

Ранее Йенс Столтенберг, комментируя отправку российских самолетов в другие страны, заявил, что взаимная помощь в сложный для всего мира период «основывается на национальных запросах и нуждах».

А Захарова призвала российских граждан «поддерживать свою страну и народ», а не звонить с криками: «Мы россияне», когда в «чужом» государстве «указали на дверь».