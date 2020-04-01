В НАТО оценили помощь России другим странам по коронавирусу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предоставление российской помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией другим странам. Известно, что Москва направила самолеты с медоборудованием в Италию и Соединенные Штаты.
«Страны должны решать, какая помощь им нужна. Это международный кризис, и нам нужно помогать друг другу. Члены НАТО помогают, другие страны помогают, и это должно основываться на национальных запросах и нуждах», - пояснил он.
Ранее сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию с пандемией в Италии, предположил, что страна станет второй после Китая, которая «победит» новый коронавирус.