В НАТО оценили помощь России другим странам по коронавирусу

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1 апреля 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предоставление российской помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией другим странам. Известно, что Москва направила самолеты с медоборудованием в Италию и Соединенные Штаты.

«Страны должны решать, какая помощь им нужна. Это международный кризис, и нам нужно помогать друг другу. Члены НАТО помогают, другие страны помогают, и это должно основываться на национальных запросах и нуждах», - пояснил он.

Ранее сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию с пандемией в Италии, предположил, что страна станет второй после Китая, которая «победит» новый коронавирус.