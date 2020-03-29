В Италии показали новые кадры работы российских военных в Бергамо

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29 марта 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tgcom24

Фото:MOD Russia, globallookpress.com

Итальянский новостной канал показал новые кадры работы российских специалистов по борьбе с коронавирусной инфекцией в Бергамо. Об этом рассказал местный ведущий в субботу, 28 марта.

При этом журналист начал программу с названия операции: «Из России с любовью», сославшись на эпизод фильма о «Джеймс Бонде» с актером Шоном Коннери – «агентом – 007».

В репортаже говорится, что российские специалисты уже продезинфицировали около 2 тысяч квадратных метров на местных площадях, а также активно продолжают работу в домах престарелых города, напомнив, что им предстоит обработать 65 учреждений. Кроме того, показаны кадры, как один из медиков, одетый в глухой костюм биозащиты голубого цвета, красную маску и респиратор, показывает процесс обработки поверхностей.

Телеведущий отметил, что в Италию прибыли медики, которые специализируются на борьбе с угрозами биологического характера. По его словам, в Бергамо прибыли 104 эксперта с оборудованием, которое уже помогло «в борьбе с вирусом Эбола». Он рассказал, что российские военные в пятницу уже провели полную дезинфекцию помещений в трех провинциальных пансионатах, а в воскресенье проведут аналогичные мероприятия еще в трех таких учреждениях.

При этом речь телеведущего сопровождалась гимном РФ.

Кадры из сюжета можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что итальянские журналисты с восхищением отозвались о российских врачах.