В Италии восхитились российскими медиками и окрестили их «суперэкспертами»

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29 марта 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Отправленные в Италию российские врачи приступили к работе совместно с итальянскими коллегами. В чужой стране отечественные специалисты проявили себя как «суперэксперты».

Итальянские журналисты с восхищением отозвались о российских врачах, отправленных на помощь в Бергамо. «Команды суперэкспертов с оборудованием, которое уже было применено в борьбе с вирусом Эбола… Россияне оставили дома своих близких и родных в столь непростые времена и с любовью к Италии прибыли сюда, чтобы вместе с нашими специалистами вести битву против COVID-19», - заявили в Италии.

Российским профессионалам предстоит провести обработку десятков учреждений, предназначенных для пенсионеров. Кроме того, наши врачи совместно с местными специалистами будут лечить итальянцев в полевом госпитале.