Трамп назвал «милым» присланный Россией «очень-очень большой» самолет с медоборудованием

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31 марта 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Дональд Трамп, Oliver Contreras/globallookpress.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что у Вашингтона сложились «отличные отношения» со многими странами в период пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, Россия прислала самолет с медицинским оборудованием и Китай – «кое-что».

«… у нас отличные отношения с многими странами. Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам много, я был приятно удивлен», - высказал он.

Американский лидер отметил, что США многому научились и скоро «станут сильнее». При этом подробностей о «посылках» из других государств Трамп раскрывать не стал.

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