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Пушков рассказал о положительной стороне российской помощи Италии

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков рассказал о положительной стороне российской помощи Италии
Фото: соцсети

Член Совфеда Алексей Пушков оценил эффект от российской помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сенатор рассказал, что поддержка России принесла положительные плоды.

Пушков заявил, что благодаря действиям Российской Федерации Европейские страны обратили внимание на проблему, с которой столкнулись итальянцы из-за распространения COVID-19. «И вот уже заболевших итальянцев везут в больницы Германии, о помощи со стороны Франции говорит Макрон. Начали подключаться», - сказал Пушков.

Ранее Россия отправила в Италию несколько самолетов с врачами и медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом.

АБ

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