Пушков выразил надежду, что Италия скоро победит коронавирус

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1 апреля 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков выразил надежду, что Италия, вероятно, станет второй страной после Китая, которая выйдет из эпидемии нового коронавируса COVID-19.

Таким образом российский политик прокомментировал сообщение в Financial Times. Анализируя актуальную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире, издание отметило, что в Италии начало снижаться число новых случаев инфицирования, в то время как в США количество зараженных все еще стремительно растет.

«В Италии, после месяца бурного роста числа заболевших, намечается спад в распространении коронавируса: число вновь выявленных случаев начало сокращаться. Вероятно, Италия станет второй страной после Китая, которая выйдет из эпидемии», - написал Алексей Пушков в своем твиттере.

В Италии, ставшей европейским эпицентром коронавирусной инфекции, сейчас работают российские военные медики. Своих врачей на помощь итальянским медикам направила Куба, Китай оказал гуманитарную медицинскую помощь.