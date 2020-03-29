Захарова призвала «поддерживать свою страну», а не звонить с криками: «Мы россияне», когда другие «указали на дверь»

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29 марта 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что ей поступает множество звонков от людей, которые просят помочь эвакуировать их или родственников из-за границы. По ее словам, в трубки раздаются «крики» от туристов, депутатов, домохозяек и прочих лиц.

Однако Захарова отметила, что одному звонку хотела бы посвятить отдельную историю. Дипломат добавила, что ей звонили незнакомые «богатые» люди.

«- Мы хотим отправить в Лондон частный самолёт за нашим мальчиком. Он там давно живет. - А что случилось? - Как что? Тут коллапс! - Не может быть. Это же оплот цивилизации. Лучше, наверное, в нем остаться? - Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!» - вспоминает диалог представитель ведомства.

Захарову возмутило такое отношение к родному государству. Дипломат призвала изначально поддерживать свою страну и свой народ, который «титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР».

«… теперь очереди в мировых аэропортах и крики: «Мы - граждане России!». Разве? «Мы по закону граждане», - сдувая пыль с российских паспортов объясняют они», - высказала она, отметив, что они вспомнили про Россию, когда в другом государстве им «указали на дверь».

Ранее сообщалось, что специально организованные оперативные группы спасателей начали встречать прибывших из-за границы в столичные аэропорты граждан.