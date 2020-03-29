В аэропортах Москвы возвращающихся из-за границы встречает специальная оперативная группа

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29 марта 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Заместитель мэра Москвы по ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что специально организованные оперативные группы спасателей начали встречать прибывших из-за границы в столичные аэропорты граждан. По его словам, они дежурят круглосуточно, их более 200 человек.

«Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности организовал работу оперативных групп в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский по встрече и учету прибывающих из-за границы граждан. Это сделано в рамках реализации задач оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве» - пояснил он.

Бирюков отметил, что среди них фельдшеры, психологи, связисты и спасатели. Все обеспечены средствами индивидуальной защиты и гигиены.

Ранее доктор Леонид Рошаль дал несколько советов, которые помогут защититься от коронавирусной инфекции при походе в магазин.