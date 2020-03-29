Рошаль посоветовал, как правильно ходить в магизин в период пандемии

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29 марта 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль дал несколько советов, которые помогут защититься от коронавирусной инфекции при походе в магазин. По его словам, у каждого человека должны быть перчатки и антисептик.

«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком», - высказал эксперт.

Рошаль напомнил, что следует избегать людей с респираторными заболеваниями, а также тесных контактов, большого скопления людей и соблюдать дистанцию от 1,5 до 2-х метров. При этом он призывает носить маски, заметив у себя симптомы простудного заболевания, а чихать или кашлять в локоть или платок. Кроме того, специалист добавил, что ни в коем случае нельзя посещать поликлинику во время болезни и обязательно вызвать врача.

Эксперт отметил, что сейчас нет специальной вакцины от коронавируса, а ее эффективность будет заметна через один-два года. По его словам, инфекция завершит «свое агрессивное существование» самостоятельно», а сейчас следует «спокойно пройти по острию ножа».

«Уменьшению его будут способствовать возрастающий иммунитет у переболевших, включая легкие формы, и получение вакцины и вакцинация населения, как сейчас происходит при гриппе и пр.», - пояснил он.