Россия готовит для отправки в США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

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31 марта 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Россия готовит к отправке в США самолет с медицинской техникой и средствами защиты для борьбы с коронавирусом. По данным официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, самолет с помощью может вылететь до конца дня.

Песков рассказал, что ранее в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса. По словам Пескова, эту помощь обсудили в телефонном разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп.

Он отметил, что российская сторона сама предложила США оказать помощь на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации.

Песков заметил, что при согласовании деталей реализации этой договоренности двух лидеров сложилось впечатление, будто "некоторые представители США как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов по этой договоренности двух президентов".

По словам Пескова, Путин, предлагая американцам помощь, исходит из того, что, когда производители медицинского оборудования и материалов в США наберут обороты, они смогут в случае необходимости ответить России взаимностью. Он рассказал, что так же складывается взаимодействие между Москвой и Пекином.