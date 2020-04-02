Министерство обороны США больше не планирует публиковать данные о финансировании вооружённых сил страны в ближайшие пять лет. Военные не хотят, чтобы противники имели информацию о планах США.
Данные о военных расходах государства публиковали с момента окончания «Холодной войны». Это был период сближения Америки и Советского Союза.
Обнародование информации стало символом дружбы как для собственного населения, так и иностранных государств. Засекреченной оставались лишь расходы про разведку.
В Министерстве обороны США предположили, что открытость информации делает государство более чувствительным. Потенциальный противник может получить сведения о стратегических планах государства. Обнародование закупочных планов также вредит обороне США - приводит к образованию завышенных цен на военную продукцию, которую заказывает государство у частных корпораций.
При президенте Трампе расходы на военные цели увеличились. Большая часть средств идёт на создание гиперзвукового и лазерного оружия.
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США планируют засекретить расходы на военные цели
2 апреля 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны США больше не планирует публиковать данные о финансировании вооружённых сил страны в ближайшие пять лет. Военные не хотят, чтобы противники имели информацию о планах США.