США планируют засекретить расходы на военные цели

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2 апреля 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство обороны США больше не планирует публиковать данные о финансировании вооружённых сил страны в ближайшие пять лет. Военные не хотят, чтобы противники имели информацию о планах США.



Данные о военных расходах государства публиковали с момента окончания «Холодной войны». Это был период сближения Америки и Советского Союза.

Обнародование информации стало символом дружбы как для собственного населения, так и иностранных государств. Засекреченной оставались лишь расходы про разведку.



В Министерстве обороны США предположили, что открытость информации делает государство более чувствительным. Потенциальный противник может получить сведения о стратегических планах государства. Обнародование закупочных планов также вредит обороне США - приводит к образованию завышенных цен на военную продукцию, которую заказывает государство у частных корпораций.



При президенте Трампе расходы на военные цели увеличились. Большая часть средств идёт на создание гиперзвукового и лазерного оружия.



