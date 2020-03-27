Российские специалисты начали работу по борьбе с коронавирусом в Италии

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27 марта 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

фото: pixabay.com

В пятницу, 27 марта, прибывшие на территорию Италии в Бергамо российские специалисты начинают оказывать помощь местному населению. Известно, что медицинские работники разъедутся по пансионатам и домам престарелых, где проходят лечение зараженные коронавирусом.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что каждая из восьми врачебно-сестринских бригад будут закреплены за 7-9 близлежащими пансионатами. При этом информация о том, что 50% прибывших в Италию военных являются зараженными, действительности не соответствует.

Генеральный директор одного из медицинского учреждений в Бергамо, где лечатся пенсионеры, отметил, что им не хватает сотрудников и специального оборудования. Сейчас в реанимации находится 1200 человек, а всего по всему городу около 9 тыс. заражённых.

«У нас имеются большие сложности в связи с нехваткой персонала и докторов … Спасибо огромное России за помощь и поддержку», - отметил он.

Российские самолеты привезли с собой оборудование для диагностики и специалисты готовы выполнять поставленные задачи.

При этом вслед за Италией за помощью к РФ обратилась Сербия, а в ходе виртуального саммита G20 Владимир Путин предложил мировым лидерам меры по борьбе с пандемией, особенно в странах со сложной ситуацией.