Путин на саммите G20 озвучил меры по борьбе с коронавирусом

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26 марта 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба Кремля

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на саммите «Группы двадцати», который прошел в видеоформате, перечислил меры по борьбе с распространением коронавируса. Виртуальная встреча прошла в четверг, 26 марта, и была посвящена влиянию новой инфекции на мировую экономику.

Путин в рамках «противостояния» коронавирусу предложил создать под эгидой МВФ специальный фонд и предоставить право любому члену заимствовать средства, создать «зелёные коридоры», свободные от торговых войн и санкций, ввести мораторий на ограничения по товарам первой необходимости и на транзакции.

«И прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии. В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», - отметил президент.

Кроме этого, российский лидер призвал коллег разработать общий план, который позволит восстановить экономику, а также направить усилия ВОЗ на выявление скрытых эпидемий коронавируса в странах, где нет возможности проводить тестирование.

Ранее Путин в ходе саммита G20 предупредил лидеров других стран, что пандемия коронавируса может сказаться на мировой экономике серьезнее, чем кризис 2008 года.