Путин назвал примерные сроки «расправы России с коронавирусом»

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26 марта 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 26 марта, заявил, что Россия победит коронавирусную инфекцию в ближайшее время. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с представителями бизнеса.

«Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго», - отметил он.

При этом Путин выразил надежду, что коронавирус покинет страну раньше.

«… а мы выйдем точно, я надеюсь даже раньше», - заключил он.

Ранее президент сообщил, что власти должны решать сразу две задачи - бороться с вирусом и работать над стабилизацией экономической ситуации.