Путин назвал примерные сроки «расправы России с коронавирусом»

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 26 марта, заявил, что Россия победит коронавирусную инфекцию в ближайшее время. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с представителями бизнеса.
«Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго», - отметил он.
При этом Путин выразил надежду, что коронавирус покинет страну раньше.
«… а мы выйдем точно, я надеюсь даже раньше», - заключил он.
Ранее президент сообщил, что власти должны решать сразу две задачи - бороться с вирусом и работать над стабилизацией экономической ситуации.