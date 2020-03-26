Владимир Путин уверен, что ситуация с коронавирусом улучшится

Владимир Путин уверен: ситуация с коронавирусом изменится к лучшему, вопрос лишь в сроках. Российский лидер важнейшей задачей на сегодняшний день считает сохранение жизни и здоровья граждан, но для этого необходимы ресурсы.
На встрече с предпринимателями Путин сообщил, что власти должны решать сразу две задачи - бороться с COVID-19 и работать над стабилизацией экономической ситуации.
"Конечно, я уже говорил об этом и ещё раз хочу повторить об этом: важнейшая задача – сохранение жизни и здоровья граждан. Это очевидно. Но очевидно также и то, что если экономика будет «ложиться», то тогда не будет ресурсов для того, чтобы решать эту важнейшую задачу. В жизни, как обычно, все очень взаимосвязано",- поделился Владимир Владимирович.
Ранее первый из трех жителей Тамбовской области, заболевших коронавирусом, выздоровел и готовится к выписке.