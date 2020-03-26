Владимир Путин уверен, что ситуация с коронавирусом улучшится

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26 марта 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvzvezda.ru

kremlin.ru

Владимир Путин уверен: ситуация с коронавирусом изменится к лучшему, вопрос лишь в сроках. Российский лидер важнейшей задачей на сегодняшний день считает сохранение жизни и здоровья граждан, но для этого необходимы ресурсы.

На встрече с предпринимателями Путин сообщил, что власти должны решать сразу две задачи - бороться с COVID-19 и работать над стабилизацией экономической ситуации.

"Конечно, я уже говорил об этом и ещё раз хочу повторить об этом: важнейшая задача – сохранение жизни и здоровья граждан. Это очевидно. Но очевидно также и то, что если экономика будет «ложиться», то тогда не будет ресурсов для того, чтобы решать эту важнейшую задачу. В жизни, как обычно, все очень взаимосвязано",- поделился Владимир Владимирович.

Ранее первый из трех жителей Тамбовской области, заболевших коронавирусом, выздоровел и готовится к выписке.